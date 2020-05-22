港澳辦：港區國安法為「一國兩制」行穩致遠根基　中聯辦：堵塞法律漏洞 (16:01)

中聯辦指出，草案是堵塞香港國家安全法律漏洞的必要之舉，中央對港的方針政策始終是為確保「一國兩制」正確實施，確保香港長期繁榮穩定，只有國家安全根基牢固，社會大局穩定，才能夠解決經濟民生等深層次矛盾問題，充分發揮「一國兩制」的制度優勢，為香港贏得更大發展空間。

外交部駐香港特別行政區特派員公署重申，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移；希望國際社會恪守不干涉內政、相互尊重主權和領土完整等國際法原則和國際關係基本準則，全面準確理解並以實際行動支持「一國兩制」，客觀公正看待中國全國人大決定，尊重和支持中方依法在港維護國家安全的努力，不以任何方式干預香港事務、干涉中國內政。

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