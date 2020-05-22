港澳辦：港區國安法為「一國兩制」行穩致遠根基　中聯辦：堵塞法律漏洞 (16:01)

國務院港澳辦今（22日）就十三屆全國人大三次會議審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》表示，全國人民代表大會作出有關決定，十分及時，十分必要，十分重要，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，將為「一國兩制」行穩致遠築牢制度根基。
中聯辦指出，草案是堵塞香港國家安全法律漏洞的必要之舉，中央對港的方針政策始終是為確保「一國兩制」正確實施，確保香港長期繁榮穩定，只有國家安全根基牢固，社會大局穩定，才能夠解決經濟民生等深層次矛盾問題，充分發揮「一國兩制」的制度優勢，為香港贏得更大發展空間。
外交部駐香港特別行政區特派員公署重申，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移；希望國際社會恪守不干涉內政、相互尊重主權和領土完整等國際法原則和國際關係基本準則，全面準確理解並以實際行動支持「一國兩制」，客觀公正看待中國全國人大決定，尊重和支持中方依法在港維護國家安全的努力，不以任何方式干預香港事務、干涉中國內政。
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