商專前高層伙下屬偽造學員出席紀錄　控串謀詐騙再培訓局撥款 (16:00)

被告為商專助理前校長曹敏和（35歲）及前項目統籌主任張豪翔（33歲），兩人承認於2017年6月至2018年3月期間，偽造一課程的學生出席紀錄，以誘使僱員再培訓局增撥學額，以及批出相關資助共約16.8萬元。

曹敏和的代表律師求情時稱，他犯事目的是讓課程得到撥款而繼續開辦，好讓眾多輪候的學生可以報讀。他沒有從中得到獎賞、花紅或晉升機會等利益，事後亦感到後悔。他對次被告感到抱歉，若非他主動游說，相信次被告不會出現在法庭。

張豪翔的代表律師求情時指出，他聽到曹敏和的游說後，一方面不能拒絕上司，他亦真心希望學員盡快完成基礎課程然後升學。

案情指出，僱員再培訓局要求學員在課程中須達到85%出席率，兩名被告於是偽造其中3名學員的出席率，令課程整體出席率由78%達到85%，從而獲取資助。

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