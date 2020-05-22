民主派：強推港區國安法是把一國兩制「放進垃圾桶」 (15:29)

民陣召集人岑子杰稱，昨日（21日）傳出人大訂立港區國安法後，香港股市隨即大跌，認為訂立國安法會令世界各地商家顧慮，對香港的經濟帶來長遠破壞，是真正的「攬炒」。他又質疑若成功立法，法例內的「顛覆國家政權」、「分裂國家」等字眼將由特首林鄭月娥定義，更憂慮最終在港執法的並非港人，「若國安有權執法，成何體統？」

支聯會秘書長李卓人稱，從劉曉波等內地維權人士被捕的例子可見，《國安法》本身是一條以言入罪的法律，關注支聯會聲援維權人士、要求平反六四等主張，會否觸及法律定義的「顛覆國家政權」。他又說，港區國安法不但是對支聯會，亦是對全港市民的一大威脅，「欲加之罪，何患無辭」。

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