民主派：強推港區國安法是把一國兩制「放進垃圾桶」 (15:29)

十三屆全國人大三次會議今日（22日）開幕，議程包括人大常委會提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》。民主派會議召集人陳淑莊稱，港區國安法有如「港版23條」，認為中央及港府沒有汲取去年反對修訂《逃犯條例》風波的教訓，強推港區國安法是把香港的一國兩制「放進垃圾桶」。
民陣召集人岑子杰稱，昨日（21日）傳出人大訂立港區國安法後，香港股市隨即大跌，認為訂立國安法會令世界各地商家顧慮，對香港的經濟帶來長遠破壞，是真正的「攬炒」。他又質疑若成功立法，法例內的「顛覆國家政權」、「分裂國家」等字眼將由特首林鄭月娥定義，更憂慮最終在港執法的並非港人，「若國安有權執法，成何體統？」
支聯會秘書長李卓人稱，從劉曉波等內地維權人士被捕的例子可見，《國安法》本身是一條以言入罪的法律，關注支聯會聲援維權人士、要求平反六四等主張，會否觸及法律定義的「顛覆國家政權」。他又說，港區國安法不但是對支聯會，亦是對全港市民的一大威脅，「欲加之罪，何患無辭」。
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