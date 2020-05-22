7．28上環暴動案　控方撤回申請速龍小隊特別通道出庭 (15:45)

控方傳召高級督察潘誦騏出庭作供，他是反恐特勤隊小隊指揮官，案發當天負責指揮一隊21人的速龍小隊成員。他憶述，當天收到指示，協助一般防暴警員在德輔道西設防，穿綠衣的防暴警在防線前排，穿深藍衣的速龍小隊則站後排。

潘誦騏指出，當防線接近奇靈里與德輔道西交界時，他目睹有示威者轉往奇靈里，遂指揮隊員追隨。潘誦騏本人亦有追隨，發現有示威者進入奇靈里後逃入港鐵站，他即指示隊員「唔好再進入港鐵站」，並沿「東慈商業中心後巷」往西源里方向巡邏。

當潘誦騏抵達西源里，發現有示威者逃進各幢大廈，他又指示隊員「唔好再上大廈」，並發現2女1男站在西源里倔頭路圍欄附近。潘誦騏當時無作拘捕，再作巡邏折返後發現該2女1男遭3名速龍小隊人員拘捕，罪名是「非法集結」、「未經批准集結」及「管有攻擊性武器」。審訊下午繼續。

其他報道：黃學禮涉阻差辦公 准保釋不得離港

其他報道：政府新增3法定古蹟：薄扶林水塘石橋、東華義莊、油麻地天后古廟【多圖】

其他報道：海洋公園主要債權人為中銀香港