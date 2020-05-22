海洋公園借貸政府沒作擔保　邱騰華：指控「莫須有」 (14:53)

立法會財務委員會今日（22日）舉行第三次會議，審議政府擬向海洋公園撥款54億元「救亡」的項目。公民黨譚文豪稱，海洋公園商業債務主要債權人是中銀香港，政府沒有作擔保，質疑為何政府要為海洋公園還債，又指出海洋公園董事局成員龔楊恩慈為中銀香港（控股）副總裁，質疑她是否有份批出貸款。商務及經濟局長邱騰華回應，政府擔保園方借貸會被指是政府「包底」，若沒有擔保又被批評，他認為指控屬「莫須有」罪名，無論政府怎樣做也是錯。
海洋公園董事局副主席劉鳴煒補充，首兩筆有關中銀香港的貸款獲批後，龔楊恩慈才加入海洋公園董事局，2017年海洋公司再向中銀香港貸款時，龔楊恩慈亦有申請及避嫌，又稱除了中銀，仍有其他債權人涉及不同金額，但未能仔細披露，因涉及隨後的談判及協商。
工聯會議員郭偉強稱，「攬炒派」議員建議海洋公園定為香港人的公園如維園，已屬「洗濕個頭」，將來要政府支付每年支出，又稱「黑暴」趕走旅客，令海洋公園及迪士尼樂園當災。
議會陣線朱凱迪質疑，政府沒有擔保海洋公園借貸，僅由政府內部批核借貸，又沒交上立法會討論，做法「更衰」，又說政府現在是逼香港人為中銀「包底」。
民主黨議員黃碧雲稱，「港區國安法」令北京「攬炒」全香港，質疑「香港未來12個月有可能會平靜嗎？海洋公園可以起死回生嗎？」