海洋公園借貸政府沒作擔保　邱騰華：指控「莫須有」 (14:53)

海洋公園董事局副主席劉鳴煒補充，首兩筆有關中銀香港的貸款獲批後，龔楊恩慈才加入海洋公園董事局，2017年海洋公司再向中銀香港貸款時，龔楊恩慈亦有申請及避嫌，又稱除了中銀，仍有其他債權人涉及不同金額，但未能仔細披露，因涉及隨後的談判及協商。

工聯會議員郭偉強稱，「攬炒派」議員建議海洋公園定為香港人的公園如維園，已屬「洗濕個頭」，將來要政府支付每年支出，又稱「黑暴」趕走旅客，令海洋公園及迪士尼樂園當災。

議會陣線朱凱迪質疑，政府沒有擔保海洋公園借貸，僅由政府內部批核借貸，又沒交上立法會討論，做法「更衰」，又說政府現在是逼香港人為中銀「包底」。

民主黨議員黃碧雲稱，「港區國安法」令北京「攬炒」全香港，質疑「香港未來12個月有可能會平靜嗎？海洋公園可以起死回生嗎？」

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