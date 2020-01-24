政府新增3法定古蹟：薄扶林水塘石橋、東華義莊、油麻地天后古廟【多圖】 (13:45)

1.薄扶林水塘內石橋

1860年建造的薄扶林水塘是香港首個公共水塘，水塘內的石橋由花崗石築砌而成，築有半圓形拱道，以及帶網狀紋飾和整齊斜削圍邊的花崗石蓋頂石。石橋是薄扶林水塘現存最古老的歷史構築物之一，位於薄扶林水塘東端，上方為薄扶林水塘道，整條道路沿水塘北面行走，橫跨鄰近山坡其中一條支流的入口。

2.東華義莊

東華義莊於1899年建立，首批建築物於1900年落成，前身相信是位於堅尼地城牛房附近的義莊，現由東華醫院管理。東華義莊是香港唯一仍然維持原有用途，作為暫存棺柩及骨殖的地方，現時設有大堂、莊房、牌坊、涼亭及花園等。由於分別建於不同時期，建築風格包括中國傳統民間建築、現代西式建築、中西糅合的建築元素。

3.油麻地天后古廟及鄰接建築物

位於油麻地的天后古廟及其鄰接建築物，是九龍區現存規模最大的天后廟建築群。天后古廟於1876年遷往現址，並於1878年建成，是在該址首座建成的建築物，取代原先大概於1865年由當地居民興建的天后古廟。其他四座毗鄰廟宇的建築物（公所、福德祠及兩所書院），則於1894至1920年間分階段落成。