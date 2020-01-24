政府新增3法定古蹟：薄扶林水塘石橋、東華義莊、油麻地天后古廟【多圖】 (13:45)

政府今日（22日）宣布，發展局局長、古物事務監督黃偉綸根據《古物及古蹟條例》，將位於薄扶林水塘內的石橋、大口環道的東華義莊和油麻地的天后古廟及其鄰接建築物列為法定古蹟，即日刊憲。
1.薄扶林水塘內石橋
1860年建造的薄扶林水塘是香港首個公共水塘，水塘內的石橋由花崗石築砌而成，築有半圓形拱道，以及帶網狀紋飾和整齊斜削圍邊的花崗石蓋頂石。石橋是薄扶林水塘現存最古老的歷史構築物之一，位於薄扶林水塘東端，上方為薄扶林水塘道，整條道路沿水塘北面行走，橫跨鄰近山坡其中一條支流的入口。
2.東華義莊
東華義莊於1899年建立，首批建築物於1900年落成，前身相信是位於堅尼地城牛房附近的義莊，現由東華醫院管理。東華義莊是香港唯一仍然維持原有用途，作為暫存棺柩及骨殖的地方，現時設有大堂、莊房、牌坊、涼亭及花園等。由於分別建於不同時期，建築風格包括中國傳統民間建築、現代西式建築、中西糅合的建築元素。
3.油麻地天后古廟及鄰接建築物
位於油麻地的天后古廟及其鄰接建築物，是九龍區現存規模最大的天后廟建築群。天后古廟於1876年遷往現址，並於1878年建成，是在該址首座建成的建築物，取代原先大概於1865年由當地居民興建的天后古廟。其他四座毗鄰廟宇的建築物（公所、福德祠及兩所書院），則於1894至1920年間分階段落成。