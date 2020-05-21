人大議程確定在港推國安法　討論授權人大常委會立法 (21:14)

【21:05】北京官員今（21日）向港區人大及政協代表確定人大的議程，包括「全國人民會議將審議由全國人民代表大會常務委員會提請審議的《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》議案」。據知，人大會討論授權人大常委會就國家安全立法，以直接在香港實施，繞過立法會程序，毋須香港自行立法，國安法範圍包括禁止分裂國家、顛覆中央人民政府、外國干預及恐怖主義行為。

料新例最快8月在港執行

國安法例會由人大常委會擬定內容，消息指出，常委會每兩個月開會一次，按此計劃，預料最快可於8月通過並在香港執行。

【19:15】全國人大代表今晚（21日）8時將舉行人大預備會議，人大發言人今晚9時40分會在人民大會堂舉行新聞發布會，就大會議程等回應提問，預料或會提到授權人大常委會訂立「港區國安法」。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍今晚7時45分與身在北京的港澳政協見面，預料會上將提及國安法。

將會以列入《基本法》附件三形式進行

綜合消息指出，今次「港區國安法」將會以列入《基本法》附件三形式進行，根據《基本法》第18條，凡在附件三的法律，「由香港特別行政區在當地公布或立法實施」；人大常委會在徵詢其所屬的香港基本法委員會、香港特區政府的意見後，可對《基本法》附件三的法律作出增減，任何列入附件三的法律，限於有關國防、外交和其他按《基本法》規定不屬於香港特區自治範圍的法律。

消息指出，有關法例「可以不用本地立法」方式直接在港生效，然而罰則、執法等細節有待進一步討論；消息強調，載入附件三「只是工作的開始，中央接着還有更多跟進」。

消息補充，有關法案令香港政府有權取締在港被中央定義為涉及「顏色革命」、「滲透」的組織或機構，亦可以禁止為有關機構及組織工作的人入境香港，中央冀以此手段，斷絕協助本地反對組織的境外資金。