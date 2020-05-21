涉藏汽油彈等　消防員還押半年後准保釋 (19:25)

消防員方志雄（33歲）今在庭上再次申請保釋，他被控管有物品意圖摧毁財產、拒捕、管有違禁武器、非法集結、無牌管有無線電通訊器具共5罪，控罪指方志雄涉管有四支汽油彈、一支鐵筆、一個鐵槌及一把摺刀等。

區院首席法官高勁修最終批准被告保釋，並寄語「如果你潛逃，即係我睇錯你」，籲被告「好自為之」。

案中除第四被告銀行職員趙皓雋（25歲）仍須還押，其餘3名被告學生林展陶（16歲）、消防員陳瑞文（49歲) 及無業王若詩（46歲）獲准繼續保釋。

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