女警涉向報案人索購物折扣　3被告准保釋至7月再訊 (20:15)

被告依次為偵緝女警李倩華（29歲）、時裝公司前部門經理梁慧嘉（45歲）及珠寶公司前文員庄澳琳（31歲）。

控罪指稱，李倩華於2017年9月20至2018年2月11日期間，分別向梁慧嘉、庄澳琳、莊詩敏及黃姍姍索取以折扣價取得一個「Chanel」手袋、一個「Gucci」手袋、一件童裝品牌「Nicholas & Bears」產品、一對Gucci運動鞋及一對耳環，作為李倩華調查案件時的誘因或報酬。其中，莊詩敏和黃姍姍拒絕提供該利益。

另外，梁慧嘉被控分別於2017年12月13日，向李倩華提供以員工折扣價取得一對Gucci運動鞋；庄澳琳則涉於2018年2月11日向李倩華提供以低於市價取得一對耳環，作為調查該警方案件的誘因或報酬。

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