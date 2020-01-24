DSE中史科考抗日戰爭　中史科教師稱今年意見題較少 (17:55)

中學文憑試（DSE）今日（21日）舉行中史科考試，卷一必答部分有關於抗日戰爭的題目。教協理事、資深中史科教師陳仁啟認為，今年題目分數分佈較零散，較多考核考生歷史常識，要求他們援引史實引證觀點，意見題則較少。
今年有關抗日戰爭的題目中，提供抗戰期間日軍的宣傳單張，單張上有面露笑容的軍人圖畫，中華民國國旗則跌在地上，問考生是否認同傳單的觀點。陳仁啟指出，漫畫的信息是表達戰爭時日本勝、中國敗。他說，在首階段抗戰，中方因軍事技術不及日本而敗，但在第二階段，中日展開持久戰，最終中國取得勝利。陳仁啟認為，考生同意傳單觀點與否，都能作答。
有意見認為，考生答題認同日軍傳單觀點，或削弱其國民身分認同。陳仁啟稱，公開試只能考核學生對史實的認識，以及其評論和分析技巧，國民身分認同雖涵蓋於中史科課程，卻難以利用考試評估。他認為以試題判斷考試能否配合民族感情，是誤解及不認識考評制度。
考評局回覆稱，該題評核考生對抗日戰爭的理解，而試題設問內容，見於一眾教科書及其他相關著作，符合考生一般認知。局方又稱，資料與題目圍繞抗日戰爭，而歷屆有關抗日戰爭的題目，亦與學生從民族、文化的角度建立對民族、國家的認同感及歸屬感的課程宗旨相配合。
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