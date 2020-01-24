D&G香港前主席涉收177萬元非法回佣　提堂准保釋 (16:57)

意大利時裝品牌Dolce & Gabbana（D&G）香港分公司前主席及一名時裝貿易公司東主，涉串謀使前主席收受非法回佣共約177萬港元下，安排將價值逾1260萬港元的「季尾」產品，售予一間內地網店，遭廉署起訴，控以3項串謀使代理人接受利益罪，今（21日）在西九龍裁判法院提訊。案件押後至6月11日轉介區域法院再訊，兩人獲准以2萬元保釋，其間不得接觸證人及不得離港等。
被告依次為Dolce & Gabbana Hong Kong Ltd.（下稱D&G HK）前主席Michel Didier Raymond Gonzalez（54歲）及已結業的魅達網（香港）有限公司經營者蔣加鋒（42歲）。案發時Gonzalez為D&G HK主席，蔣加鋒則是魅達網香港的經營者及主要股東。
控罪指稱，Gonzalez及蔣加鋒於2013年8月1日至2016年2月23日期間，與另一人串謀，使Gonzalez從魅達網香港分別收受兩筆40萬港元及77萬元人民幣的非法回佣，作為Gonzalez致使將D&G HK的存貨售予唯品會（中國）有限公司的誘因或報酬。
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