D&G香港前主席涉收177萬元非法回佣　提堂准保釋 (16:57)

被告依次為Dolce & Gabbana Hong Kong Ltd.（下稱D&G HK）前主席Michel Didier Raymond Gonzalez（54歲）及已結業的魅達網（香港）有限公司經營者蔣加鋒（42歲）。案發時Gonzalez為D&G HK主席，蔣加鋒則是魅達網香港的經營者及主要股東。

控罪指稱，Gonzalez及蔣加鋒於2013年8月1日至2016年2月23日期間，與另一人串謀，使Gonzalez從魅達網香港分別收受兩筆40萬港元及77萬元人民幣的非法回佣，作為Gonzalez致使將D&G HK的存貨售予唯品會（中國）有限公司的誘因或報酬。

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