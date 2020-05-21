公眾游泳池今重開泳客滿意防疫措施　見「濁親」咳嗽感擔心 (14:30)

據維園泳池職員表示，現時該泳池最多可同時容納208人，門外有統計牌，計算場內人數。據記者觀察，更衣室內的淋浴間及儲物櫃被分隔開，亦有膠板分隔開更衣位置；另外多用途池被板封起，只開了主池。11時半約有50人在主池游泳，亦有家長在池邊等候，所有並非游泳的人在泳池範圍內都戴上口罩。不過，部分人游泳更衣離開後沒有戴口罩，亦有人在入閘位直接更衣。

泳客楊先生稱，以往一星期來一至兩次，今日才知泳池重開，特意來游泳。他認為安排不錯，「有嘢間開，locker（儲物櫃）也有隔開，換衫地方也有透明膠片」。他又稱，明白在泳池範圍內要戴口罩的安排，「合理的，等疫情過後就不用戴了」，但留意到有一老泳客上水後「濁親」咳嗽，「有小小驚，平時隔離有人打乞嗤都唔鍾意，唯有行開」。

小五的吳同學已3個多個月沒有「練水」，「教練叫我哋自己操，帶我們去健身會所，後來也關了」。她不擔心染疫：「以前可能全池滿人，現在大家唔敢嚟泳池，無人就無事。」她又說，有超過8個同學一起練水，未有特別留意限聚令安排。

相關報道：33泳池5．21開放 15泳灘5．23重開 禁多於8人群組聚集