質疑沙中線工程調查報告不可信　中科董事提司法覆核 (15:06)

潘焯鴻在高院門外見記者時解釋，委員會在《憲報》刊登的職責中，有查明涉事真相的責任，但中科律師在盤問關鍵證人、即一名認出剪鋼筋工人的港鐵監工之時，卻被夏正民法官阻止，理由是「委員會不是調查刑事和民事案件」。由於證人的作供牽涉到剪鋼筋的命令來源，委員會沒有盡力調查背後真相，更在報告中武斷寫明港鐵、禮頓及紮鐵分判商沒有鼓勵剪鋼筋，潘焯鴻遂要求法庭裁決調查委員會沒有依從憲報刊登的職責範圍。

他又指稱，委員會的調查基礎是港鐵所指出的46,000多顆螺絲帽，但中科核算後的總數有69,000多顆，足足多了四成，但委員會卻沒有調查這四成的螺絲帽。當中包括月台上的假天花結構，隨時會有倒塌危機。他指責委員會根本沒有查清楚結構是否安全，就得出結構是安全的總結。

潘焯鴻說，入稟成功的機會不大，倘若失敗仍會有後續行動。他表示，香港現時很多在上位的精英對問題視而不見，才會出現偷工減料、「呃人」及「跪低」等事情正常化。

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