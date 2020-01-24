DSE中史科試題涉抗日戰爭宣傳品、分析文革　考生稱歷史科試題爭議影響答題立場 (13:43)

有關抗日戰爭的試題，資料為兩張當時的宣傳品，其中一張海報寫上「萬眾一心誓滅倭寇」標語，另一張傳單則印上「華北華中的日軍完全連絡」，及「徐州失陷了」字句，傳單上的軍人圖畫則面露笑容並舉槍。

題目問考生兩張宣傳品的日軍形象有何不同，並要求考生解釋，為何宣傳品對日軍有不同描繪。題目亦問及考生是否認同傳單的觀點，考生需援引史實解釋。

至於卷一選答部分，有題目與文化大革命有關。題目提供文革期間照片及宣傳畫，亦引述學者觀點，提及文革起因及影響。試題要考生根據資料並援引史實，分析文化大革命背景，及其對政治、文教和政治的影響。

考生蔡同學說，答題時稱該傳單由日本人所繪，旨在於戰爭時打擊中國士氣。他說據其所學，中國曾在數次戰役中戰勝日本，故不同意傳單觀點。

蔡同學說，今日作答時主要視乎有否足夠史實作論據，再決定作答立場，不擔心立場影響分數。他認為今年中史科試題爭議不大，當局應不會取消試題，但稱「再DQ我都無辦法」。

考生阮同學則說，文革議題較敏感，擔心題目會遭取消或修改。他又說，歷史科取消試題事件影響其應試心情，因而今日答題時，有留意作答立場並保持「政治正確」。他相信，取消歷史科試題影響多數中史科考生答題立場。

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