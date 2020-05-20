中三至中五跨境童復課經深圳灣落馬洲口岸出入境　料5月27日未能實行 (20:28)

新型冠狀病毒疫情稍緩，當局5月5日宣布全港學校分階段復課。教育局今日（20日）表示，特區政府一直與深圳市政府商討跨境學童的復課安排，初步擬定率先於5月27日復課的中三至中五跨境學童，周一至周五經深圳灣或福田/落馬洲支線口岸出入境，惟因有多項細節尚待敲定，預計新安排未能於5月27日實行。
根據初步擬定的方案，中三至中五跨境學生可經深圳灣或福田/落馬洲支線口岸出入境，其中福田/落馬洲支線口岸只為跨境學童辦理出入境檢查，不開放予其他人使用。跨境學童抵港後，會乘搭校巴往返學校及港方管制站。
學生每日過境須配合兩地的衛生防疫措施，包括體溫檢測及遞交健康申報表、在校時學校負責健康監察，以及向深圳當局出示7天以內的新冠病毒檢測陰性結果證明等。
教育局亦呼籲學校及教師，新措施實施前一如既往，繼續協助跨境學童及家長運用不同的學習模式（包括電子學習）。
教育局今日已向全港中學及部分設有中學部的特殊學校發信，請學校向家長查詢相關資料，以便有關部門考慮初擬的方案是否可行。
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