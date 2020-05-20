上環衝突案　控方申速龍小隊出庭作供用特別通道 (20:45)

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辯方兩名大律師反對有關申請，質疑警方要求「特別待遇」。代表湯氏夫婦的資深大律師潘𤋮稱控方「唯一目的係阻止記者影相」，代表第三被告的大律師曾藹琪則說，「3名被告出庭都有好大壓力，所有人應有共同對待。」法官郭啟安初步認為控方申請未有足夠基礎，着控方準備相關文件，以證速龍小隊容貌曝光對其職務的影響，把相關申請押後至周五再討論。

另外，高級督察吳智偉今午作供完畢後，當日有份指揮警方推進的督察趙善俊出庭作供。趙善俊在辯方盤問下承認，他當日帶隨小隊沿德輔道西推進，警方人員佔據整段道路，認同若有市民要離開現場，只可轉入奇靈里、正街等橫街離開。

辯方問趙善俊，是否同意催淚煙味道「臭」。趙善俊不同意，稱催淚煙「無味」，但承認味道刺鼻。辯方質疑，「可能你戴咗防毒面具聞唔到？」趙善俊重申「應該係冇味」。庭上播放當日片段，顯示立法會議員郭家麒持傘在場。惟趙善俊直認「唔認得」郭家麒，辯方遂改用「𠵱個你唔認得樣嘅男子」稱呼郭家麒。

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