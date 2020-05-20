傳媒工會明晤鄧炳強　8工會聯合聲明促停止警暴 (19:15)

聯署聲明表示，明日（21日）與警務處長鄧炳強會面時，將要求嚴肅整治警隊，停止傷害新聞工作者。聲明向警方提出6項要求，要求採取實際行動，作出確實回應：

1. 立即停止所有對傳媒的語言或肢體暴力

2. 勒令5．10涉違規扣查及襲擊記者的警務人員停職受查

3. 警務人員須嚴格遵守並執行《警察通例》、《警隊條例》、《警察（紀律）規例》等規定

4. 向所有受傷、受辱記者公開道歉

5. 立即停止作出無真憑實據的「假記者」及「假記者證」指控

6. 交出具體改善方案，不再空談檢討

聲明就近日有人大力鼓吹「官方記者認證制度」，表明採訪行為是基本的公民權利，毋須官方認可；聲明堅決反對任何篩選記者制度建議。

8個傳媒工會及組織包括香港記者協會、香港攝影記者協會、獨立評論人協會、大專新聞教育工作者聯席、眾新聞工會、明報職工協會、壹傳媒工會及香港電台節目製作人員工會。

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