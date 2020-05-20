兩男被控管有物品意圖損壞財產等罪　7月再訊准保釋 (17:10)

首案被告為報稱學生陳曉松（23歲），控罪指稱他於2019年9月15日在灣仔莊士敦道近太源街一帶，管有一把信用卡形摺刀、一把萬用刀、一罐噴漆、三束膠索帶及一盒火柴；另於同日同地管有一部無線電通訊收發器。辯方稱，因約有百條影片須檢視，且要索取控方文件，因此申請押後案件，獲裁判官批准。被告獲准以3000元現金保釋，須遵守不得離港等條件。

次案被告為報稱學生黃智恩（17歲），控罪指稱他於2019年11月2日在中環雲咸街一帶，管有一支噴漆及一個能出雷射光束的裝置。辯方申請押後案件，以索取文件及法律意見，同獲裁判官接納，被告獲准以1000元保釋，同樣須守不得離港等條件。

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