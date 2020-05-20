至尊假期結業　受影響旅客：疫情問題會體諒 (16:10)

已退休的林先生參加過至尊假期的旅行團三四次，一直滿意其服務，今年農曆新年期間和親友一行16人參加南海西樵山3天團，每人團費699元，至昨晚（19日）收到WhatsApp信息稱旅行社倒閉，故前來為其中10人辦理手續。他說，辦理手續過程順利，「錢預了收不足，知道的，有印花（團費）有保障」。他對旅行社結業表示諒解，「佢哋都唔想，大家都是想去玩，不是經營不善，是疫情問題」。

從事建築行業的馮先生報了廣東中山3日團，原定4人去，每人900多元，「好似話兩年內旅議會畀番九折。無辦法，大家都唔想。不單這行業，很多行業也是這樣」。他稱，旅行團因疫情不能出發，至尊假期曾稱如欲取消要扣300元手續費，令他不滿，但公司稱「錢在大陸未落到嚟」，一直未處理，反而現時倒閉了讓他可獲更多退款，「覺得佢（公司）也是痛苦啦，好體諒的」。

周女士報了廣東3天團，團費千多元，於1月報名，原定農曆年假期出發，詎料因封關不能出發，昨得知至尊假期結業。「估唔到會咁，𠵱家都唔使去啦，𠵱家要經政府搞一大輪，先拎得番錢，但好過全部蝕晒。」

至尊假期 相關報道：

至尊假期結業 1100旅客受影響 未獲退還團費120萬元