朱凱廸挑戰李慧琼代主持立法會大會　稱民主派防守對抗《國歌法》立法 (19:25)

【19:25】立法會秘書處表示，由於立法會今日（20日）因會議不足法定人數休會，立法會主席梁君彥根據《議事規則》第十七（六）及第十四（四）條，決定於明日（21日）上午9時召開會議，以繼續處理議程上未完事項。

【18:38】保險界立法會議員陳健波周一（18日）在立法會主席梁君彥指示下主持內務委員會主席選舉，民建聯李慧琼連任內會主席。李慧琼今午（20日）暫代梁君彥主持立法會大會，議會陣線朱凱廸提出規程問題，認為李慧琼沒有資格主持會議；李慧琼回應稱她已解釋，仍有問題可到法庭挑戰。朱凱廸打斷陳凱欣發言，被李慧琼逐離會議廳。在民主派爭辯下，會議一度暫停。

朱凱廸在會議廳外批評，李慧琼趁午飯時間「偷偷地走上主席位置」主持立法會大會，他指摘李慧琼用外間法律意見，僭建自己權力召開特別會議、主持內會；梁君彥亦僭建權力，讓陳健波主持內會主席選舉。

朱凱廸強調，民主派不會放過李慧琼，認為她沒資格坐上主席位置，民主派只能防守、抗爭，包括在對抗《國歌法》立法上做防守。

傍晚法定人數不足宣布休會

至傍晚近6時，由於法定人數不足，立法會宣布休會。休會前立法會正辯論是否延長限聚令等附屬法例的審議期限，其間公民黨郭家麒要求點算法定人數，但最終人數不足宣布休會。

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