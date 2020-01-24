網台女記者稱遭警噴椒膝跪頸失意識　議員質疑如施酷刑　警稱適當武力制服 (20:55)

【20:55】警方回覆本報查詢稱，當晚一名26歲本地女子懷疑於旺角洗衣街廁所內拍照，警方警告女子停止，惟她拒絕合作，警遂使用適當武力將其制服，該女子涉嫌公眾地方行為不檢被捕。警方回覆中未有提及被捕女子有否穿反光衣或戴記者證，僅稱警方尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，但呼籲記者採訪時應聽從警員的指示及遵守法例。另外，警方稱當晚共有25名被捕人自稱義務急救員，惟他們被補時並非正在進行急救。

記協對有關女記者被粗暴對待的消息表示震驚，要求警方徹查事件並公開交代。記協又表示，另外接到投訴，指當日有警務人員阻延救護車到場治理受傷記者。

【13:36】網台「娛賓」女記者KY（化名）稱，5月10日當晚因生理需要到洗衣街公園女廁，入內時見有兩名女子被防暴警拘捕，遂拿出相機拍攝。她稱其中兩名防暴警身形似男性，警方隨即搶去其相機，向她的耳及鼻噴胡椒噴霧；KY稱聽到警員說「仲有無第二支？」其後有4至6名防暴警將她按壓在地，KY稱警員用膝跪她的左頸側，她因呼吸困難而短暫失去意識，醒後手被綁住並失禁。

KY說本身有情緒病，事發至今每晚失眠，晚上亦不敢獨自外出。她稱，事發時身穿反光背心及佩戴記者證，斥警方妨礙採訪自由，但她說事件更「堅定她報道真相的志向」。

協助KY的民主黨立法會議員尹兆堅形容，警方拘捕KY時的行為如施行酷刑，是嚴重人道罪行，表明會協助事主追究。

另外，當晚有兩名義務急救員AC（化名）及姜牧師被捕，他們均稱當時獲警方允許進入封鎖線為被截查者急救，最終卻被捕。他們批評警方「請君入甕」，誠信有問題。

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