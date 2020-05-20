網台女記者稱遭警噴椒膝跪頸失意識　議員質疑如施酷刑 (13:36)

網台「娛賓」女記者KY（化名）稱，5月10日當晚因生理需要到洗衣街公園女廁，入內時見有兩名女子被防暴警拘捕，遂拿出相機拍攝。她稱其中兩名防暴警身形似男性，警方隨即搶去其相機，向她的耳及鼻噴胡椒噴霧；KY稱聽到警員說「仲有無第二支？」其後有4至6名防暴警將她按壓在地，KY稱警員用膝跪她的左頸側，她因呼吸困難而短暫失去意識，醒後手被綁住並失禁。

KY說本身有情緒病，事發至今每晚失眠，晚上亦不敢獨自外出。她稱，事發時身穿反光背心及佩戴記者證，斥警方妨礙採訪自由，但她說事件更「堅定她報道真相的志向」。

協助KY的民主黨立法會議員尹兆堅形容，警方拘捕KY時的行為如施行酷刑，是嚴重人道罪行，表明會協助事主追究。

另外，當晚有兩名義務急救員AC（化名）及姜牧師被捕，他們均稱當時獲警方允許進入封鎖線為被截查者急救，最終卻被捕。他們批評警方「請君入甕」，誠信有問題。

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