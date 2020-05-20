梁子超：重開體育宗教場所將多於8人聚集　與限聚令安排不一致 (11:55)

卡拉OK等4類場所延長停業7天，梁子超認為，這類場所空氣不流通，風險相對較高，建議若重開時增加抽風設施，加強空氣流通，否則應限制人數，在房間內增設高效空氣過濾設備。他又建議卡拉OK場所在房間內放置透明膠板，要求顧客在膠板後唱歌。

沒證據顯示泳池泳灘感染風險較高

公共泳池重開，梁子超表示，游泳時呼吸道分泌物可能會排出並浮於水面，但全球沒明確證據顯示這是傳播新型冠狀病毒的重要渠道，泳池本身有一定過濾及消毒，因此沒證據顯示在泳池及泳灘游泳感染風險特別高，但強調要避免太多人聚集，保持一定社交距離及手部清潔，防止交叉感染。

新冠肺炎 相關報道：

宗教聚會鬆綁 卡拉OK等停業延7日 限聚延至六四 支聯批借疫打壓

失業率5.2% 追貼金融海嘯高位 月增4萬失業 就業按年跌幅破紀錄

不滿隔離營 南非商人入稟爭家居檢疫 稱衛生差牀有死曱甴 梁子超：措施不可廢除