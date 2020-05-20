梁子超：重開體育宗教場所將多於8人聚集　與限聚令安排不一致 (11:55)

政府昨（19日）宣布將8人限聚令延長至6月4日，但放寬宗教活動。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今早（20日）於港台節目表示，政府重開泳池等體育設施及放寬宗教活動，這些室內場所將多於8人聚集，認為與限聚令安排不太一致，在公共衛生角度上應同步放寬或限制，以免讓人覺得措施自相矛盾。
卡拉OK等4類場所延長停業7天，梁子超認為，這類場所空氣不流通，風險相對較高，建議若重開時增加抽風設施，加強空氣流通，否則應限制人數，在房間內增設高效空氣過濾設備。他又建議卡拉OK場所在房間內放置透明膠板，要求顧客在膠板後唱歌。
沒證據顯示泳池泳灘感染風險較高
公共泳池重開，梁子超表示，游泳時呼吸道分泌物可能會排出並浮於水面，但全球沒明確證據顯示這是傳播新型冠狀病毒的重要渠道，泳池本身有一定過濾及消毒，因此沒證據顯示在泳池及泳灘游泳感染風險特別高，但強調要避免太多人聚集，保持一定社交距離及手部清潔，防止交叉感染。
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