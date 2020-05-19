女警涉向報案人索購物折扣被控貪污 (20:05)

3名被告分別是油尖區刑事調查隊偵緝女警李倩華（29歲）、時裝公司前部門經理梁慧嘉（45歲）及珠寶公司前文員庄澳琳（31歲）。李倩華被控共5項罪名，包括4項公職人員索取利益及一項公職人員接受利益罪。梁慧嘉及庄澳琳各被控一項向公職人員提供利益罪。

案情指出，梁慧嘉、庄澳琳及另一報案人，曾向警方舉報一名女商人涉嫌就奢侈品貿易詐騙。李倩華於2017年7月被指派負責調查該案，她涉嫌於2017年9月20日及2018年1月15日，向上述女商人索取以折扣價購得另外兩個時裝品牌的手袋。另外，李倩華再涉於2018年1月8日，向警方案件的報案人索取折扣取得一個童裝品牌的貨品，但女商人及報案人均拒絕。

2017年11月22日，李倩華向梁慧嘉索取以員工折扣價取得一對其公司的運動鞋；梁慧嘉於同年12月13日，應李倩華要求提供員工折扣價，令李倩華以2450元取得該運動鞋。

2018年2月11日，庄澳琳涉向李倩華提供較市價低兩至三成的價格，令李倩華以4500元取得一對耳環。

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