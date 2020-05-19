稱八鄉少訊中心衛生差牀有死曱甴　夫婦申覆核要求准家居檢疫 (20:50)

新型冠狀病毒肆虐全球，海外國家地區抵港者須接受14日強制檢疫。正入住元朗八鄉少年警訊中心檢疫的一對夫婦不滿中心的環境衛生情況欠佳，認為不適宜讓子女繼續居住，昨（18日）入稟高等法院申請司法覆核，認為有關政策違反《人權法》和《基本法》保障市民人身自由的條文，要求法庭撤銷《外國地區到港人士強制檢疫規例》中，針對到港者實行強制檢疫的規定，以及讓他們以家居檢疫取代入住檢疫中心。
申請人為高天成（Horsfield Leslie Grant）、妻子葉凱欣、3名年齡介乎22個月至9歲的子女，以及他們的家傭。答辯人依次為行政長官、衛生署長，以及兩名受《外國地區到港人士強制檢疫規例》授權的人員。翻查報道，高天成和葉凱欣為裸心集團的創始人，裸心集團為度假村品牌，在內地開設多間度假村。
入稟狀指出，申請人上周四（14日）從南非經多哈抵港，新冠病毒檢測結果陰性，因目前政策入住元朗八鄉少年警訊中心進行強制檢疫。申請人形容該中心衛生情況極差，包括牀上有死去的蟑螂，亦有黴菌和螞蟻，他們同時知悉曾有確診者及其緊密接觸者入住鄰房。
申請人認為，相比居家檢疫，入住隔離營令他們的人身自由受更大影響，認為政府有責任證明相關措施並非隨心所欲或不合法之舉。
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