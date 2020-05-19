稱八鄉少訊中心衛生差牀有死曱甴　夫婦申覆核要求准家居檢疫 (20:50)

申請人為高天成（Horsfield Leslie Grant）、妻子葉凱欣、3名年齡介乎22個月至9歲的子女，以及他們的家傭。答辯人依次為行政長官、衛生署長，以及兩名受《外國地區到港人士強制檢疫規例》授權的人員。翻查報道，高天成和葉凱欣為裸心集團的創始人，裸心集團為度假村品牌，在內地開設多間度假村。

入稟狀指出，申請人上周四（14日）從南非經多哈抵港，新冠病毒檢測結果陰性，因目前政策入住元朗八鄉少年警訊中心進行強制檢疫。申請人形容該中心衛生情況極差，包括牀上有死去的蟑螂，亦有黴菌和螞蟻，他們同時知悉曾有確診者及其緊密接觸者入住鄰房。

申請人認為，相比居家檢疫，入住隔離營令他們的人身自由受更大影響，認為政府有責任證明相關措施並非隨心所欲或不合法之舉。

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