健身教練否認襲警　控方為受襲警長申匿名令被拒 (19:50)

去年10月7日各區因反《禁蒙面法》示威引發衝突，一名健身教練涉拳打警長的胸口數下，早前被控襲警罪，今（19日）在觀塘裁判法院再訊。控方申請為受襲警長匿名，辯方反對。署理主任裁判官徐綺薇指出，近月警員遭網民「起底」的數字回落，反映臨時禁制令已見成效，「毋須在禁令以外再加一層保障」，最終拒絕批出匿名令。
健身教練吳智晉（22歲）否認於去年10月7日在將軍澳唐德街近一中學外襲擊警長黃成輝。案件排期至7月8日開審，審期兩日。控方將傳召3名證人，辯方對口供自願性有爭議。
控方甫開庭時引述警方提供的資料，指出由去年6月至今年3月，有2304名警員被「起底」；雖然本案的警長未被「起底」，但為了令他安心出庭作供，法庭應頒下匿名令。
辯方反駁表示，自從高等法院去年12月修訂臨時禁制令的範圍，警員遭「起底」的數字已經回落，今年連續數月只有雙位數增長，反映禁令足夠保障警員。辯方稱，現時無證據顯示涉案警長受驚，又說出庭作證是警員職責，質疑匿名令是否必要。另外，辯方向法庭投訴，控方文件至今仍隱去和被告錄取會面的警員姓名。控方向法庭致歉，裁判官要求控方即時向辯方披露該警員的姓名，批評稱「（申請）匿名令係針對警長，你無必要將其他警員（姓名）遮住哂㗎」。
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