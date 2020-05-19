通訊局：《頭條新聞》污衊侮辱警方投訴成立　向港台發警告 (18:01)

通訊局表示，有超過3300名公眾投訴上述節目。通訊局指出，節目環節「驚方訊息」中，主持裝扮成警務人員，以廢物膠袋裹頸和雙手，開場時從大型垃圾桶冒出，環節完結時退回大型垃圾桶，包含同一環節的6集均有類似描繪。

通訊局稱，一般觀眾能明顯察覺到該環節對警方作惡意描繪，暗示警務人員均被視為廢物，遭人厭惡唾棄，也暗示只有毫無價值的人方會加入警隊，有譏笑所有服務於警隊或有志加入警隊的人之嫌。這種描繪與警方任何行為或工作，或公眾對警隊行使職權的關注完全無關，而是旨在污衊警隊及作無理攻擊。

通訊局稱，有關描繪在其後集數同一環節重複出現，顯示並非無意或只是偶然出現於單一情節或趣劇，而是有意圖持續宣揚當中隱含的侮辱和偏見。儘管該節目是政治諷刺節目，通訊局認為該環節的描繪令整個警隊受污衊和侮辱。

通訊局亦稱，《頭條新聞》為政治諷刺節目，有較大自由度選擇所反映的意見，但仍需反映不同觀點，以免節目內意見偏頗或完全偏向一方。

另外，對於節目中有關「醫生呀，你唔夠口罩就早啲出聲吖嘛，衙差大把有得剩」的言論，通訊局認為是暗示政府在分發防護裝備給警方及醫護時分配不公，惟港台未能就此提供實證，顯示已盡力確保有關言論真確。

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