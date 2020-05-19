調查：逾七成半高中及大專生稱疫情對學習構成較大壓力 (18:15)

調查在3月底至4月底，以網上問卷訪問約760名高中生及約160名大專生。超過七成半學生表示，疫情對其學習構成較大壓力，例如停課期間在家未能有效溫習，亦拖慢原本的學習進度。整體受訪學生亦同意，長期在家令其生活變得不規律，學習時難集中精神。

為追趕課程，不少學校擬縮短暑假。負責研究的城市大學社會及行為科學系教授崔永康稱，學生假期時可學習與人相處、溝通，這些技能有助其生涯規劃，教科書無法教授。他認為，若取消整個暑假未必合適。

臨近學期末，畢業班大專生或面對就業問題。調查指出，超過七成大專生認為，本地工作經驗及就業資訊有助規劃前路。崔永康說，疫情下經濟較差，職位空缺較少，建議應屆大專畢業生調整心態，要明白或需較長時間求職。

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