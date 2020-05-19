薪酬趨勢調查初步報告：公務員加薪指標1.15%至1.98% (16:33)

被問到是否應該凍薪，薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，交由政府決定，又稱委員會是調查去年4月至今年4月107間公司的數據，數據可能有滯後，會將數據交政府考慮及決定。被問到數據會否反映到私人市場實況，他說去年公務員薪酬指標平均加薪約百分之五，今年已下降，意味市場水平已調整。

華員會5月初呼籲公務員凍薪，華員會會長利葵燕解釋，當時是基於香港經濟環境、GDP減少，認為公務員分享經濟成果，也要分擔經濟壓力，希望對公務員衝擊不大，才建議凍薪。被問到會否再建議加薪，她說會檢視公務員薪俸及服務條件常務委員會報告數據，再考慮全盤因素。

被問到是否指標未反映現況，利葵燕說今次調查結果是滯後，有公司提前派花紅雙糧，且當時疫情未爆發，但部分公司去年第四季開始經營困難，沒參加調查，令今次指標錄得正數。

高級公務員協會主席李方冲表示，數字符合預期，但可能未必追上通脹。

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