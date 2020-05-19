15歲童向警察宿舍擲汽油彈認罪　7．14判刑　官：違法就要承擔後果 (17:05)

被告為15歲男童，控罪指稱他於2019年11月18日在柴灣已婚警察宿舍外縱火，損毁宿舍1座的外牆及一單位的窗戶。被告多名親人今到庭支持，其父母旁聽時一直緊握雙手，父親在審訊後不禁落淚。

辯方求情時表示，被告7歲時確診患有亞氏保加症，強調多封被告父母、社工、學校教師等的求情信均形容被告本性純良，又稱其病症令被告判斷有偏差，才導致是次事件發生，被告事後已非常後悔，望法庭可考慮先索取多份報告才判刑。

裁判官何俊堯聽畢後詢問控方，是否有人因事件受傷，控方回答沒有後，何官表示「就算有，唯一都係可能被告喺被捕嗰陣受傷」。隨後何官向被告說，若被告為成年人，或沒其特殊背景，現已會即時判囚，並向被告稱「無論乜嘢目的，只要你做咗違法嘢，就要承擔後果」，又說「你做嘅時候可能覺得係好小事，但結果可能影響好大」。