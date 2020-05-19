財委會續審海洋公園申撥款　議員批無發展計劃如「倒錢落海」 (15:55)

立法會財務委員會今日（19日）繼續審議政府擬向海洋公園撥款逾54億元的「救亡」項目，會議歷時約2小時仍未投票，至結束時尚有15名議員等候發言。多名議員關注撥款中有30億元用作還債，自由黨鍾國斌不滿用公帑「填氹」，促政府交出「Plan C」，並堅信商業貸款定能做到債務重組。工聯會陸頌雄稱，海洋公園的商業貸款借款人是國企中國銀行，公園則獲政府支持，公園可否與銀行商討延遲還款、減免利息。
議會陣線議員朱凱廸表明反對撥款，追問為何海洋公園於2016年在沒抵押下，借到26.3億元商業貸款，質疑政府是否為海洋公園作隱藏擔保。
商務及經濟發展局長邱騰華稱，申請撥款是因海洋公園營運資金至6月會耗盡，公園不只有銀行的貸款，亦有其他債務將到期，強調稍後與債權人再議，「慳到一蚊，都會入返庫房」。海洋公園董事局副主席劉鳴煒補充，與銀行有商業協議，正尋求法律意見，研究披露的可能。
另有多名議員炮轟今次項目沒有發展計劃，猶如「倒錢落海」。社福界議員邵家臻指出，年輕一代視海洋公園如廣東道的名店，客源是內地團，海洋公園是上一輩人的集體回憶，但政府一向沒出手「救」港人集體回憶，「如果這麼重視集體回憶，為何之前不出錢救亞視？」
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