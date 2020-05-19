李鵬飛曾任行政立法兩局議員　立會選舉後淡出政壇 (14:42)

李鵬飛1940年生於山東煙台，1954年到香港定居。他在美國密歇根大學取得理學士（工程數學），1966年加入洛歇公司任職測試工程主管，1972年返港發展。

李鵬飛1978年獲時任港督麥理浩委任進入立法局，一直出任議員至1997年，88年時更被任命為立法局首席議員。他85年獲時任港督尤德委任為行政局議員，87年至89年擔任廣播事務管理局主席。

83年以「青年才俊團」成員身分上京

1983年5月，李鵬飛率領民主黨創黨主席李柱銘、首任終審法院首席法官李國能及自由黨周梁淑怡等11人，組成「青年才俊團」上京，與中央討論香港前途問題，提出「主權換治權」，但遭當時的國家領導人鄧小平否決。

李鵬飛於1993年創立自由黨，成為創黨主席。1998年立法會選舉中，他的候選名單在新界東選區落敗，未能取得該區議席；自由黨亦在這次選舉中全軍盡墨，李鵬飛之後辭任自由黨主席。

稱被中央派人施壓宣告封咪

李鵬飛此後淡出政壇，曾任商台節目《風波裡的茶杯》主持。2004年5月，他出席立法會特別會議時，在會上公開表示曾接獲來電，對方稱「（你）太太很賢淑，女兒很漂亮」，他其後辭去該節目主持一職。李鵬飛曾稱，認為是中央派人向他施壓，宣告封咪。他於1998年至2008年擔任全國人大代表。

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