她引述南非前總統曼德拉的名言稱:「教育的崩潰足以摧毁一個國家。The collapse of education is a collapse of the nation。要摧毁一個國家毋須用原子彈或導彈,只要破壞及弱化教育制度便可以。」她強調自己及特區政府非常重視教育,但「重視不等於只係畀錢」,必須維護教育目的和質素。

她強調,教育局在貫徹執行教育制度上有不可推卸的責任,包括課程、教科書、教師質素等,如果認為考評局處理考試可以不理會教育宗旨或接受教育當局的意見,這是大問題。她表示,考生多年苦讀不想節外生枝,但要知道誰在節外生枝、誰令這題目不適當。