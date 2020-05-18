15人被控在理大外暴動等罪　提堂准保釋擬轉介區院 (19:25)

庭外多人聲援，案件押後至8月17日，以待控方準備區域法院轉介文件，所有被告獲准以1000至3000元保釋，須守每星期到警署報到一次、不得離港等條件，另有12人須守宵禁令。

被告依次為廚師郭俊明（23歲）、女學生張永尚（19歲）、女學生林阡晴（23歲）、學生黃銘昊（16歲）、無業羅煒棟（31歲）、教師姚俊暉（34歲）、學生廖康良（20歲）、公司經理李屏樂（61歲）、商人易卓邦（26歲）、報稱無業的李家維（24歲）、清潔工人朱偉雄（42歲）、無報稱職業丁培基（26歲）、無報稱職業潘永杰（20歲）、侍應蔡潤庭（24歲）及運輸工人區海峰（21歲）。其中易卓邦為YouTuber，其頻道AUMAN有13萬多人訂閱。

控罪指稱，上述被告於2019年11月18日，在佐敦加士居道與佐敦道之間的彌敦道一帶，連同其他身分不詳的人參與暴動。當中5名被告郭俊明、姚俊暉、廖康良、李屏樂及區海峰另分別被控管有適合作非法用途、在公眾地方管有攻擊性武等罪。

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