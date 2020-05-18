學生團體：若考評局取消試題　將提司法覆核申禁制令 (17:51)

平台發言人鄭家朗說，考評局是獨立於教育局的法定機構，認為教育局要求取消試題，是濫權行為。他說，一旦考評局取消該試題，平台成員、應屆歷史科考生最快下周一（25日）會申請司法覆核及禁制令。鄭家朗表示，已諮詢法律意見，認為有可能推翻教育局決定，而平台正考慮不同籌集訟費方法，包括眾籌。

平台及幾個教育團體上周五（15日）發起網上聯署，要求撤回一切政治干預學術的要求。截至昨日（17日）共有6萬人聯署，當中約1200人是應屆歷史科考生，佔該科考生總人數五分之一，逾900名教師亦參與聯署。平台認為，數字反映師生均認為試題沒有不妥，反對取消。

涉事試題問及1900年至1945年間的中日關係，教育局副秘書長康陳翠華昨於教育局網站刊文稱，以高中課程的深入程度，未達仔細分析20世紀上半葉中日的複雜關係。應屆歷史科考生盧同學稱，高中歷史科學生會操練試題，學習以多角度答題，認為上述言論質疑考生能力，對考生是侮辱。

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