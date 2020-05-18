涉兩度侵犯女友女兒　巴士司機被控猥褻兒童 (17:35)

被告L.S.今在庭上否認兩項控罪。控方開案陳辭指出，女童X的父母於2008年離婚，其後X的母親與被告展開戀情，3人同住在筲箕灣一劏房。

案發2015年9月至2016月7月，X當時12歲，就讀中一。某日紅色暴雨警告信號生效，X和被告在家中獨處，當X拿取衣服準備洗澡時，不小心把內褲掉到被告的身上。被告隨即說「內褲接觸到他會帶來不幸」，又向X表示需要「阻止噩運降臨」，於是脫下X的衣服，強吻X，又用手和下體分別觸摸其胸部及私處，又逼迫被告口交至射精。最後一次案發於2016年9月至2017年7月，X就讀中二。

X於2018年8月29日面見社工，要求轉去另一間中學，表示自己「和男性相處時感到害羞」。社工追問她是否有什麼不快的經歷，X遂向社工哭訴事件，社工之後報警。被告當日被拘捕，在警誡下承認曾說「接觸到女性的內褲會帶來厄運」，又指稱女童曾用內褲打他。聆訊午續，會播放X的錄影會面片段。

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