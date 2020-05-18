樓上酒吧復活節違禁令營業　東主認罪稱為「招呼朋友」 (16:10)

被告梁立仁（42歲）承認一項「餐飲業務負責人沒有遵從食物及衛生局局長根據法例第599章附屬法例F第6（1）條發出的指示」罪。案情指出，警方今年4月11日前往尖沙嘴金壘商業中心4樓「BARBE」酒吧巡查，看見正門關上，內裏卻傳出音樂聲，從後門進內發現內有20多名顧客在飲酒，遂拘捕身為東主的被告。

辯方求情表示，被告熱心公益，非法營業原打算招呼朋友，請求法庭輕判。裁判官稱被告固意關上正門，顯示他心存僥倖犯案，須索閱其背景及社會服務令報告，押後至6月2日判刑。

政府5月5日宣布放寬限聚令，酒吧於可8日重開，每枱限坐4人，顧客不飲食時須戴口罩。

新冠肺炎 相關報道：

本港今無新增新冠病毒確診個案 衛生防護中心不舉行記者會

印度包機載249香港居民 今早6時半抵港

政府內部傾向續限8人 措施延14天 林正財倡限聚令豁免宗教聚會

限聚鬆至8人 酒吧重開 客停飲要戴罩 業界指難執行 或「隻眼開隻眼閉」（5月6日）