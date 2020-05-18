樓上酒吧復活節違禁令營業　東主認罪稱為「招呼朋友」 (16:10)

政府因應新型冠狀病毒疫情早前實施「禁酒吧令」，惟有不少東主仍冒險營業。一間尖沙嘴樓上酒吧無視禁令，復活節期間繼續營業，被警方揭發後，酒吧東主今（18日）在九龍城裁判法院認罪，他求情時稱營業是為「招呼朋友」，獲准保釋至6月2日，待法庭參閱其背景及社會服務令報告後判刑。
被告梁立仁（42歲）承認一項「餐飲業務負責人沒有遵從食物及衛生局局長根據法例第599章附屬法例F第6（1）條發出的指示」罪。案情指出，警方今年4月11日前往尖沙嘴金壘商業中心4樓「BARBE」酒吧巡查，看見正門關上，內裏卻傳出音樂聲，從後門進內發現內有20多名顧客在飲酒，遂拘捕身為東主的被告。
辯方求情表示，被告熱心公益，非法營業原打算招呼朋友，請求法庭輕判。裁判官稱被告固意關上正門，顯示他心存僥倖犯案，須索閱其背景及社會服務令報告，押後至6月2日判刑。
政府5月5日宣布放寬限聚令，酒吧於可8日重開，每枱限坐4人，顧客不飲食時須戴口罩。
新冠肺炎 相關報道：
政府內部傾向續限8人 措施延14天 林正財倡限聚令豁免宗教聚會
相關字詞﹕限聚令 酒吧 樓上酒吧 編輯推介 抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 編輯推介