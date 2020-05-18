單親母劏房內肢解12歲女兒認誤殺 (15:55)

證實吸冰毒患精神病

控方案情表示，現年40歲的被告曹潔於2009年與港人結婚，2013年移居香港，兩年後離婚，案發時被告在尖沙嘴任職按摩女郎。至於受害女童何美洁是被告與另一內地男子在四川所生，女童於2015年來港，但因被告需要工作，一直與親友居住。女童案發時只有12歲，就讀小六，在校內任風紀。案發前兩個月，女童才搬回與被告在旺角廣東道同住，其間兩人各住在一個劏房單位。

案發於2017年12月17日晚上9時21分，警員接獲投訴前往位於旺角廣東道的涉案劏房單位，上門調查一宗鄰居之間的糾紛。警員進入涉案單位內發現浴室地台浸滿血水，被肢解身體浸在水中，馬桶內有人體組織及血迹，馬桶上的一塊膠板有一個電飯煲內有一個染滿血水的頭顱，所有人體組織均屬於受害女童。

法證專家其後到場，在近門口一張椅上發現身體內臟，另一部分的頭顱連頭髮放在一煮食煲上，腸和子宮等則在洗手盆中。

警方同晚以謀殺罪名拘捕被告，被告於翌日錄取警誡供辭及錄影會面紀錄中，被問及為何在單位內發現屬於女童的肢體，被告回應不想回答，並聲稱不清楚此事，說她當時只想找契爺幫手。

驗屍官證實在單位找到的所有身體組織，來自一個身體健全的女童，被肢解皮膚顯示有被尖銳物品割裂的痕迹，身上有多處瘀傷，其中手部瘀傷相信是女童曾用手擋開襲擊。女童可能因窒息致死，但無證據證實，女童死因列作不明。

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