雙胞胎兄弟毁輕鐵設施同被判監7周　官寄語勿以非法手段表達意見 (15:40)

兩名被告為攝影師梁浩朗（21歲）和設計學院學生梁梓朗（21歲），是雙胞胎兄弟。兩人早前承認去年9月7日於輕鐵濕地公園站與他人損壞港鐵財產，即11部八達通機、兩部售票機、兩個輕鐵顯示屏及兩個閉路電視。

控方甫開庭便表示，今早從被告一方收到逾23.1萬元的銀行本票，以賠償涉案設施的維修費，港鐵一方表示滿意。

辯方求情稱，兩兄弟為了這筆賠償耗盡家庭積蓄，又說其父親患有鼻咽癌，上星期確診淋巴癌末期，留在世上的日子不多，希望法庭判被告社會服務令。

署理主任裁判官張潔宜表示，兩兄弟與他人一同犯案，其間使用工具、戴手套及更換衣服，認為兩人並非一時衝動，所以判監是唯一選擇。張官以15星期監禁為量刑起點，因被告認罪，刑期獲扣減至10星期；兩人已向港鐵賠償，再扣減至7星期監禁。張官表示，被告父親的病情並非有效支持減刑的理由。

其他報道：承建追索 三跑填海超支80億 原要求168億 稱或延期兩年 議員質疑機局縱容

其他報道：歷史試題風波 今派員查考評局 教局否認政治干預 校長會憂損自主