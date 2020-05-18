15民主派人物涉未經批准集結等罪　今午提堂 (13:57)

就去年8月18日的未經批准集結，報稱商人的黎智英（72歲）、職工盟秘書長李卓人（63歲）、大律師吳靄儀（72歲）、自僱人士梁國雄（64歲）、退休人士何秀蘭（65歲）、律師何俊仁（68歲）、立法會議員梁耀忠（66歲）、大律師李柱銘（81歲）和大學講師區諾軒（32歲）被控一項組織未經批准集結，以及一項明知而參與未經批准集結罪。

就去年10月1日的未經批准集結，報稱社民連組織幹事的陳皓桓（24歲）、李卓人、梁國雄和何俊仁被控案發前一日，在終審法院外煽惑他人明知而參與未經批准集結。

陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、報稱兼職大學教授的楊森（72歲）、何秀蘭、管理顧問吳文遠（43歲）、黎智英、區議會議員單仲偕（59歲）和社區組織協會幹事蔡耀昌（52歲）則被控當日組織一個未經批准集結，以及明知而參與未經批准集結。

就去年10月20日的未經批准集結，陳皓桓、梁國雄、何秀蘭和何俊仁被控案發前一日，在終審法院外煽惑他人明知而參與未經批准集結。

報稱區議員助理的黃浩銘（31歲）、陳皓桓、梁國雄、何秀蘭、楊森和吳文遠則被控當日組織一個未經批准集結，以及明知而參與未經批准集結。

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