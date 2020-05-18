去年萬聖夜藏5支汽油彈　公大生認罪囚1年 (13:50)

被告李開正（23歲）為公開大學工商管理學系二年級生，被捕至今還押逾半年。他承認去年10月31日在旺角雅蘭里近鴉蘭街交界攜有5枚汽油彈。辯方求情時稱，被告當日接過陌生示威者的背包後，才意識可能內有汽油彈，其後亦決定棄掉背包。

辯方指出，感化官撰寫的背景報告，與當日被告的會談內容有出入，當中報告提及被告知悉涉案集會未經警方准許，亦有意掩飾身分，故準備全黑衣物和手套到場。報告又表示，被告過去每月參加2至3次未經准許的集會，之後繼續參加遊行示威，報告形容被告的態度「蓋過正常基本道德價值」，對事件沒悔意，守法意識薄弱，甚至發展出反社會人格。

辯方表示，被告當時只向感化官稱，過往參加合法集會時，亦會帶備口罩和面罩，以免影響就業和前途。辯方又說，被告過往只參加2至3次未經批准集會，已因本案得到深刻教訓。另外，該感化官亦非精神或心理學專家，認為法庭不應接納有關反社會人格方面的描述。

其他報道：承建追索 三跑填海超支80億 原要求168億 稱或延期兩年 議員質疑機局縱容

其他報道：歷史試題風波 今派員查考評局 教局否認政治干預 校長會憂損自主