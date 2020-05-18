李慧琼當選內會主席　會議期間14民主派議員被要求離場 (12:02)

【12:00】經點票後，李慧琼以40票當選內會主席，陳健波即宣布會議結束。會議期間，有14名民主派議員被陳健波要求離開會議廳，包括陳淑莊、許智峯、朱凱廸、鄺俊宇、尹兆堅、林卓廷、郭家麒、楊岳橋、胡志偉、譚文豪、邵家臻、陳志全、莫乃光及黃碧雲。

【11:46】陳健波表示進入投票程序，派出40張選票，議員在5分鐘內已完成投票。點票期間，陳健波邀請在主席台前高舉示威標語的毛孟靜監票，毛孟靜反問「監票？監你條命」。

【11:45】會議繼續。楊岳橋、胡志偉、莫乃光、黃碧雲先後被保安帶離會議廳，林卓廷稍後亦被保安抬離。

【11:25】許智峯亦被多名保安抬離場，民主派嘗試拉着其手亦不果。林卓廷站在枱上，將議事規則紙頁撒向半空，高叫「議事規則唔使要呀」。

【11:16】朱凱廸被保安抬離會議廳，陳志全等人嘗試阻止不果。

【11:08】陳健波表示，由於現場有議員受傷，宣布暫停會議。民主派議員期間在主席台前不斷叫口號。

【11:03】民主派議員聚集在主席台前，與保安員發生推撞。陳淑莊在位上用擴音器大叫「建制派可恥」，陳健波下令她離開會議廳；許智峯亦多次被警告不要衝擊主席台，亦被陳健波下令離開。朱凱廸一度被保安制服在地上。

【10:50】內會會議今早11時開始，約10時許，陳健波已坐在主席台，大批保安在台前戒備。