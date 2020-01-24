DSE歷史科試題爭議　教育局：絕非政治干預　設題有問題取消符學生利益 (21:59)

康陳翠華表示，歷史教育重視培養學生從不同角度思考的能力，其中一種常用的教學方式，是教師提供全面的史實和不同角度的評論資料，又說有時這種方式亦可應用在評核題目甚至是公開考試中，但一些牽涉大是大非的題目，例如侵略、屠殺、種族清洗等，「完全不應引導基礎教育階段學生討論其正面價值」。

康陳翠華指出，本年的歷史科文憑試題目，問學生是否同意在1900至1945年間日本為中國帶來「利多於弊」，但期間日本曾多次發動對華侵略，千萬計人喪生，批評有人嘗試合理化此命題，硬說是開放題題型，考評技術層面可以容讓學生得出弊多於利，「這是完全失焦的詭辯」。

她寫道，有學者指出上世紀上半葉的歷史複雜，「高中的課程的深入程度，還未達到仔細分析上半個二十世紀中日的這些複雜關係」，認為要中學生在約20分鐘內「就自己所知」來處理這超越他們能力的題目完全不合理，是沒有意義。

她表示，是次設題已有問題，「故將題目取消是合理及負責的做法」，稱這符合學生的利益。

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