黃大仙祠爆炸品虛驚　可疑金屬盒嶺南大學測量數據用 (14:35)

黎高賢稱，該3個金屬盒分別置於園內盂香亭、從心苑及簽品哲理中心，雖然金屬盒貼有大學標籤，警方認為仍有機會內藏爆炸品，故警方「當真做」。警方爆炸品處理課於上午11時24分將其中一個可疑金屬盒引爆。

嗇色園董事會主席馬澤華指出，任何人有意在祠內作推廣或與社會服務相關活動，祠方接受申請並考慮性質後作出決定；就今次事件，祠方完全不知道有大學正在祠內收集數據，過去未接收相關申請。他認為，涉事大學非製造恐慌，「佢哋唔會考慮到有個咁大嘅問題出現」。

嶺南大學發言人表示，涉事金屬盒屬該校研究團隊擁有，以研究本港寺廟煙火對附近空氣質素的影響。發言人稱，研究人員懷疑裝置原有的標示被風吹走，以致引起誤會，將盡快檢視所有裝置，以策安全。