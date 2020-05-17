黃大仙祠爆炸品虛驚　可疑金屬盒嶺南大學測量數據用 (14:35)

【14:35更新】黃大仙警區（行動）總督察黎高賢指出，黃大仙祠一名職員今早（17日）約9時，發現一個長約20厘米、闊約15厘米、高約10厘米的銀色金屬盒，內有電線，職員認為該金屬盒可疑，遂報警。警方疏散祠內約100名市民及52名職員封鎖調查，爆炸品處理課人員到場並出動拆彈機械人處理可疑物。人員其後打開盒子，發現內有電線接駁電話及充電器，另有一個白色膠盒及電路板。警方事後在祠內再發現兩個一模一樣的金屬盒，經調查相信盒子為香港一所大學用作測量數據之用，盒上有標籤寫明用途及聯絡電話，人員證實該可疑物非爆炸品。
黎高賢稱，該3個金屬盒分別置於園內盂香亭、從心苑及簽品哲理中心，雖然金屬盒貼有大學標籤，警方認為仍有機會內藏爆炸品，故警方「當真做」。警方爆炸品處理課於上午11時24分將其中一個可疑金屬盒引爆。
嗇色園董事會主席馬澤華指出，任何人有意在祠內作推廣或與社會服務相關活動，祠方接受申請並考慮性質後作出決定；就今次事件，祠方完全不知道有大學正在祠內收集數據，過去未接收相關申請。他認為，涉事大學非製造恐慌，「佢哋唔會考慮到有個咁大嘅問題出現」。
嶺南大學發言人表示，涉事金屬盒屬該校研究團隊擁有，以研究本港寺廟煙火對附近空氣質素的影響。發言人稱，研究人員懷疑裝置原有的標示被風吹走，以致引起誤會，將盡快檢視所有裝置，以策安全。