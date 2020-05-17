酷熱天氣預防中暑9招　熱衰竭嚴重可變中暑 (08:30)

熱衰竭一般中暑前發生

中暑與熱衰竭同屬熱病，熱衰竭程度較輕微，一般於中暑前發生。衛生署指出，熱衰竭是身體因過度流汗而喪失水分及鹽分的反應，患者體溫與流汗機能通常保持正常。當體溫升至41°C或以上時，患者會出現全身痙攣或昏迷等現象，即為中暑。若不及時替患者降溫及急救，會有生命危險。

綜合衛生署及急症科專科醫生資料，熱衰竭及中暑有以下徵狀：

熱衰竭徵狀：頭暈、頭痛、四肢乏力、惡心、氣促、皮膚表面濕潤、出汗，一般仍有意識

中暑徵狀：初期與熱衰竭相同，因缺乏流汗引致皮膚紅熱及乾燥、體溫不斷上升、神志不清、抽搐、全身痙攣，甚至昏迷

預防熱衰竭／中暑9要點：

1. 穿淺色及通爽的衣物，減少身體吸熱，方便排汗及散熱。戴闊邊帽、撐傘，戴太陽眼鏡，以及塗抹防曬液。

2. 多喝水，以防脫水。

3. 避免喝含咖啡因（如茶或咖啡）或酒精飲品，此類飲品會加速身體水分透過泌尿系統流失。

4. 避免進行劇烈運動、長程登山或遠足等活動，因高溫、出汗和疲勞均會額外消耗體力。

5. 最好安排在早上或下午較後的時間進行戶外活動。

6. 室內活動時應盡量開窗、開風扇或開冷氣，保持通爽涼快，避免在潮濕悶熱環境下進行劇烈運動。

7. 調整戶外工作安排，選擇較涼快的時段工作。如必須於炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，並定時在涼快處休息，回復體力。

8. 不應留在停泊的汽車內。

9. 活動時若感不適，應立刻停止，並盡快求醫。

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