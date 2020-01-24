DSE歷史科試題爭議　考評局前秘書長：加另一角度史料損題目區分度 (23:29)

蔡熾昌在文中指出，若試題「人人答對」，代表區分度（discrimination index）太低，失去甄別考生的能力，「等於一條廢題」。考評局在涉事試題當中，若加入另一角度史料，則無論考生的歷史認知程度如何，都必定會回答「不同意題目的觀點」，這損害了題目的區分度；添加非必要的資料，除浪費考生閱題時間，亦會浪費紙張，違背環保政策。

蔡熾昌認為，考評局出於上述兩點而未有加入另一角度史料，而使用折衷辦法，要求考生參考試題提供的資料「並就你所知」，回應是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，若考生對抗戰歷史一無所知，才會單憑資料同意該觀點；小心審題的考生則會留意到「並就你所知」一句，運用他們對抗戰歷史的知識發揮，選擇「弊多於利」，如此題目才能達到較理想的區分度。

蔡熾昌《眾新聞》文章

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