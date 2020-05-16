考評局兩經理辭職　葉建源：歷史科試題事件釀白色恐怖 (20:40)

被揭facebook留言「林鄭滾蛋！」

《文匯報》、《大公報》等媒體在本周大事報道盧家耀在facebook帳戶的私人言論，包括「林鄭滾蛋！」、支持反修例遊行等帖文；報道亦揭發負責歷史科的評核發展部經理楊穎宇facebook的帖文：「沒有日本侵華，哪有新中國？忘本呀！」其後，DSE歷史科在周四（14日）開考的試題，問及生是否同意「1900-45年日本為中國帶來利多於弊」，被教聯會、教評會、教育局，以至外交部駐港特派員公署等抨擊。

教育界議員葉建源表示，盧家耀及梁紫艷辭職的時間上似乎是發生在受到個人攻擊、試題爭議之後；雖然兩人不是負責歷史科，但可能亦感受到壓力、工作被嚴重否定，他質疑二人有否機會解釋。

教聯會會長黃均瑜表示，現時未知盧家耀及梁紫艷為何辭職，「可能覺得廚房太熱」。他形容考試是「指揮棒」，影響「老師點教、學生點讀」，故出題要慎重。他認為，考評局人員的壓力一定會因為出題爭議而增加，因為責任重大。他認為盧家耀應與歷史科試題無關，但稱留意到他在網上發表不當言論，提醒網上言論不是無邊際，要留意言行會否影響別人對考評局的觀感。他又說，教聯會正收集教師對於今次歷史科試題的意見。

相關報道：教局促撤「偏頗」試題 專隊查考評局 考評：盡快開會商討 葉建源：政治凌駕教育如文革

相關報道：教師：「利多於弊」題型無問題 考評委會：套入侵華歷史變冒犯

相關報道：否認DSE歷史科「設局嫁禍」 教育局：無派員入審題委員會