多人應徵基因檢測公司稱被迫測試各被騙逾萬元　袁海文促港府全面規管 (16:15)

現年19歲的事主Alice（化名）在求職網看到醫療產品推廣員一職，時薪100元，遂前往尖沙嘴一間基因檢測公司求職，隨即被要求填寫個人資料表格，其間有人向她推銷基因檢測服務，約30至45分鐘後，她引述上址人員稱，「要先做測試才可以說服其他人購買（服務）」。

Alice稱，在「沒有辦法之下」簽署接受基因檢測及成為公司「經銷商」的文件，惟當時她沒有時間細閱文件，且條款字體細小，在不清楚實情下簽署，又以EPS支付1.68萬元檢測費。她當日要求退款，但因已使用服務而遭拒絕。

Alice又表示，該公司開設「輔導班」只教導如何「開單」，如每次成功簽單可分佣50%等，內容與基因檢測服務無關。她聯同另外三名懷疑受騙的女子到警署報案，當中兩人涉及求職陷阱，一人經友人「介紹」接觸到該公司後懷疑受騙。她說，警方不受理案件，並要求她們向海關求助，惟事主向海關及消委會投訴，均未能追回損失。

協助事主的袁海文認為，消委會以沒有權力處理該事件，個案不涉「商品說明條例」規管範圍而結案，情況不理想，他敦促港府全面規管基因檢測。

本報記者根據涉事的「海至雅生物科技有限公司」網頁提供的電話，就該公司被指強迫求職者簽文件、付費做基因測試等指控查詢，一名接聽電話的男子稱「會找相關同事跟進」。記者再按其中一名事主提供的資料，致電向事主自稱是公司老闆的「聰哥」查詢，他沒有正面回應是否老闆，着記者「不如直接打公司電話」。

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