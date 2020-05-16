各區和你Shop市民聚集　警東港城拘8人涉非法集結襲警阻差 (18:15)

【18:15】警方表示，下午約4時，有示威者於元朗形點商場內集結，其間部分人走到營業中的食肆叫囂，滋擾店員及食客，附近商舖相繼落閘，暫停營業。警方譴責示威者擾亂社會秩序、影響商舖正常運作，並警告商場內人群停止聚集。

【16:13】將軍澳東港城內，有市民發現4名便衣警員並追着4人指罵，有便衣警拿出胡椒噴霧和伸縮警棍警告，隨後大批軍裝警入商場增援，在商場內拉起封鎖線及舉藍旗。

元朗形點商場一期內，數名示威者一度轉至形點二期，到元氣壽司「撳飛」，又到Starbucks呼籲市民抵制，多家商舖暫時關閘。

【15:58】沙田新城市廣場有一女子被指摘「影大頭」，商場保安處理期間，數十名警員進入商場，隊伍中有旗手，部分警員持胡椒球槍，一度設封鎖線，其後在商場巡邏。警員駐守在商場6樓，阻止市民走近，數分鐘後警員撤出商場。商場內有部分商戶已落半閘。

警方表示，下午約2時許，有近50人在將軍澳東港城內聚集及叫口號，警方懷疑有人參與未經批准集結，進入商場警告集結者離開，部分人拒絕並起哄叫囂，警方採取執法行動拘捕8人，分別涉嫌「非法集結」、「襲警」及「阻差辦公」罪。

【14:51】其中在將軍澳東港城，有市民在場叫「五大訴求，缺一不可」等口號，約15分鐘後有大批軍裝警手持警棍和胡椒噴霧等進入商場，以「限聚令」及多次舉藍旗警告在場市民，有便衣警制服多人，最少6人被捕。警員準備離開時，大批市民跟着及指罵警員。

沙田新城市廣場於下午2時開始有人聚集，高叫口號。港鐵沙田站兩個出口均有軍裝警駐守，有市民被截查。

同一時間約50人在元朗形點商場一期中庭聚集高叫口號，氣氛暫時和平，商場重覆廣播「限聚令」提示，要求市民保持社交距離以免觸犯法例。有防暴警在西鐵元朗站內巡邏，另有警車於公共交通交匯處停泊，暫未見有防暴警進入商場。

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