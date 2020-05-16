7．28上環衝突案　警盤問下改口認保護中聯辦 (15:45)

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吳智偉在辯方盤問下，再次被問到7月28日當日築防線是否為「保護中聯辦」。他起初堅稱「不同意」，稱案發前一周即7月21日，有大批示威者在附近地方刑事毁壞，其中包括中聯辦，警方於7月28日築防線是為了避免事件再發生。

辯方追問，「那保護中聯辦就是其中一個目的？」並引述吳智偉的手寫供辭，指出他曾寫明須阻止示威者衝擊中聯辦，「你連西區警署都冇寫」。吳智偉終改口，同意保護中聯辦「係其中一個目的」。

吳智偉透露案發時警方設有傳令員，筆錄現場情況，他後來的手寫供辭是基於傳令員筆錄寫成。辯方質疑其手寫供辭有誤，把附近「銀力地產」錯寫成「宏力地產」，問他可否提供現場筆錄佐證。吳智偉回應稱「掉咗」，指出筆錄不是官方文件，其大部分內容亦寫入口供紙，故已將筆錄丟棄。

口供寫棍狀物庭上改稱行山杖 警：不完美，有改善空間

辯方又質疑，吳智偉早前作供稱示威現場有行山杖是「專登」，因為他知道案中有被告被搜出行山杖。他否認，稱事前不知道被告持行山杖，「其實我連拉咗幾多個都唔知」。辯方又指出，吳智偉在手寫供辭中只提及現場有「棍狀物件」，質疑他為何在庭上改口說發現「行山杖」。吳智偉同意兩種物件是不同概念，稱「如果有下次，我會寫得清楚啲，不完美，有改善空間」。審訊下周三（20日）繼續。

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